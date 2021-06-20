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الكنيسة ترسّم رئيس شمامسة و26 مساعد شماس جديد للخدمة الروحية بـ«عذراء هولندا»

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ترأس الأنبا أرساني أسقف هولندا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم، الاحد، بحضور الآباء كهنة الإيبارشية وأبناء الايبارشية من مختلف الكنائس بهولندا.

وعقب صلاة الصلح، قام الأسقف برسامة الدياكون مكاري غطاس في رتبة ارشيدياكون «رئيس الشمامسة»، كما قام بمنح ستة وعشرين شماسًا رتبة ايبودياكون «مساعد شماس».

وتحتفل إيبارشية هولندا اليوم بالعيد الثامن لتأسيسها بسيامة نيافة الأنبا أرساني أسقفًا لها، وبهذه المناسبة صدر كتاب «شمعة مضيئة» الذي يتناول خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها في هولندا، ورسالة السلام والمحبة اللتان قدمتهما في المجتمع الهولندي إلى جانب قصة تأسيس الإيبارشية.

وفى سياق منفصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، حيث عرض على قداسته بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بـ الإيبارشية.

الكنيسة ترسم رئيس شمامسة و26 مساعد شماس جديد للخدمة الروحية بـ"عذراء هولندا" (صور)
الكنيسة ترسم رئيس شمامسة و26 مساعد شماس جديد للخدمة الروحية بـ"عذراء هولندا" (صور)
الكنيسة ترسم رئيس شمامسة و26 مساعد شماس جديد للخدمة الروحية بـ"عذراء هولندا" (صور)
الكنيسة ترسم رئيس شمامسة و26 مساعد شماس جديد للخدمة الروحية بـ"عذراء هولندا" (صور)

المصرى اليوم

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