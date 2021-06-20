تطوير مرسى الإسعاف النهري بالقناطر الخيرية (صور)

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أعلن اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أنه يتم الآن تطوير مرسى الإسعاف النهرى بالمدينة أمام المحلج.

وأضاف رئيس المدينة أن مشروع الأسعاف النهري في القناطر الخيرية يعد بمثابة ميثاق لهيئة الإسعاف المصرية في تطبيق شعارها «أينما تكون تجدنا في خدمتك».

ويشارك في الإستجابة السريعة لحالات الطوارئ في الأماكن التي يتعذر على سيارات الإسعاف الوصول إليها مشيرا إلى أن المسافة تستغرق من القناطر الخيريه لمستشفى معهد ناصر ٢٠ دقيقه ومجهز برعايه كامله وتتفس صناعي وجهاز صدمات.

وأوضح أن دور الإسعاف النهرى في القناطر لا يقتصر على التعامل مع الحالات الطارئة فقط ولكن يعتبر شريك في تأمين الرياضات المائية والكرنفالات والتامين الطبي للمراكب السياحية والمؤتمرات التي تقام على الجزر وذلك بناءً على طلب مسبق من تلك الجهات.

تطوير مرسى الإسعاف النهري

تطوير مرسى الإسعاف النهري