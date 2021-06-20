أخبار عاجلة

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن : 2500-3000 إصابة بكورونا يومياً.. أسوأ السيناريوهات المتوقعة

Print
الاردن : 2500-3000 إصابة بكورونا يومياً.. أسوأ السيناريوهات المتوقعة الاردن : 2500-3000 إصابة بكورونا يومياً.. أسوأ السيناريوهات المتوقعة

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الأردن سيسجّل 2500-3000 إصابة يوميا في أسوأ السيناريوهات المتوقعة بعد انتشار الفيروس المتحور وإجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة.

ووفق تصريح تلفزيوني، قال الهواري، إن الأرقام قابلة للتغيير، وهي دراسات تتوقع السيناريوهات وليست بالضرورة أن تصف بالضبط ما سيحدث.

وأضاف أن الوضع جيد من حيث المنحنيات الوبائية سواء الإصابات أو إشغال المستشفيات، والأرقام مقبولة ونتوقع تحسنها بعد زيادة الاقبال على المطاعيم.

وأشار إلى أن زيادة في الإصابات شهدتها المنطقة والعالم بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الدول، مشيرا إلى أن الرقابة مهمة لكن وعي الأفراد أهم.

وبين الهواري نرصد الوضع بصرامة للتأكد من عدم الدخول بموجة جديدة، مشددا على أن التوقع أن يكون هناك زيادة لكن ليست كالموجة الثانية.

وتابع أن الوزارة سجلت 55 حالة متحورة، سواء الإفريقية أو البرازيلية أو الهندية، لافتا إلى أن المتحورات ستكون سائدة في الأردن كمثل باقي الدول التي شهدت انتشار للفيروس.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

رفض طلب لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

رفض طلب لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفاة واصابتان جراء سقوط سقف منزل في منطقة دير الكهف

وفاة واصابتان جراء سقوط سقف منزل في منطقة دير الكهف

سقوط طائرة تدريب في لبنان ومصرع ركابها الثلاثة

سقوط طائرة تدريب في لبنان ومصرع ركابها الثلاثة