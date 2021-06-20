تخفيض قيمة مقدم أرض بلوكات بديل العشوائيات والمرافق بالبحر الأحمر

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قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تخفيض مقدم أسعار أرض بلوكات بديل العشوائيات إلى 15% وتخفيض المرافق إلى 10% للمستحقين بدائل العشوائيات حي الروضة بمختلف مدن المحافظة بهدف التسهيل والتيسير عليهم وخاصة مستحقي بديل العشوائيات.

فيما انتهت مدينة راس غارب من إجراء القرعة العلنية لمستحقي (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور اللواء حامد احمد حامد رئيس المدينة وسكرتير المدينة واعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فوراً وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.