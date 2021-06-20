سقط عليهما جدار المنزل.. إصابة سيدتين في البحيرة

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أصيبت سيدتان بجروح فى الرأس نتيجة سقوط جدار عليها في المنزل الكائن بمركز أبو حمص فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بوصول سيدتين إلي مستشفي أبو حمص المركزي مصاباتان نتيجة سقوط جدار بالمنزل عليهما.

وتبين من الانتقال إصابة «نعيمة .ح» 50 سنة، مصابة بجرح قطعي فى فروة الرأي ، و«آمال .ع» 45 سنة، مصابة أيضًا بجرح فروة الرأس وكدمات ومتفرقة بأنحاء الجسم.

تم عمل الاسعافات الأولية اللازمة للمصابتان فى مستشفي أبو حمص المركزي التى تتبع محافظة البحيرة.