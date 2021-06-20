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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3964 إصابة جديدة و842 بألمانيا

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3964 إصابة جديدة و842 بألمانيا كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3964 إصابة جديدة و842 بألمانيا
429 حالة بكوريا الجنوبية و23 في الصين

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3964 إصابة جديدة و842 بألمانيا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجلت 3964 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و192 وفاة يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 231151؛ بينما سجلت البلاد مليونين و475705 حالات إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و721981 حالة بعد تسجيل 842 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90385 بعد تسجيل 16 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفًا و149 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضًا 5 حالات وفاة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2002.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد: إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، بلغ 20؛ وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، قد بلغ 91587 حالة؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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