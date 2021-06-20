موجز "سبق": "نزاهة" تواصل ضرب الفساد.. وتفاصيل جديدة عن التخصيص.. وتأييد دولي لقرار المملكة قصر الحج

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ارتفاع أعداد مُتلقِّي اللقاح بالمملكة.. وقاضٍ متشدِّد يفوز بانتخابات إيران

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخل من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان "نزاهة" عن مباشرتها خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (914) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (562) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (136) مواطنًا ومقيمًا، فيما واصلت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية والإقليمية تأييدها وترحيبها بقرار المملكة بقصر الحج على المواطنين والمقيمين على أراضيها بإجمالي 60 ألف حاج.

كما شهد الأسبوع إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن ارتفاع أعداد متلقي لقاح "كورونا" إلى 15 مليون شخص، بينما واصلت "سبق" كشف جرائم الحوثيين بحق المعتقلين بعرض رواياتهم المرعبة عن السجون الحوثية.

ولم تخل أخبار الأسبوع من عرض تفاصيل جديدة عن التخصيص نشرتها وزارة الموارد البشرية. وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

نزاهة تواصل ضرب الفساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (914) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (562) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (136) مواطنًا ومقيمًا؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير). وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

https://sabq.org/5RhT2d

تأييد دولي لقرار الحج

حظي قرار المملكة بإقامة حج هذا العام 1442 هــ بعدد محدود من جميع الجنسيات الموجودين داخل المملكة بإجمالي 60 ألفًا بتأييد منقطع النظير من منظمات ودول إسلامية وعربية عدة، ولقي القرار ترحيبًا كبيرًا من نحو 196 شخصية وجهة إسلامية.

https://sabq.org/rRfjNH

3 باقات للحج

طرحت وزارة الحج والعمرة، باقات لموسم حج هذا العام 1442هـ، في إطار ما ترتب على الظروف الاستثنائية وما اعتمدته الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والبروتوكولات، التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل، وستؤثر على أسعارها.

https://sabq.org/XtR4QJ

تفاصيل جديدة عن التخصيص

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحًا للمفاهيم عن التحول والتخصيص، وأكدت المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله عن أن التطبيق بعد 45 يومًا.

وأكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل خمس سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

https://sabq.org/kzPYJN

https://sabq.org/MZmpw9

بأيدٍ سعودية.. أكبر مشروع "خرسانة لا معدنية" في العالم

أكملت أرامكو السعودية، أخيرًا، مشروع بناء قناة خرسانية لدرء السيول وتصريف مياه الأمطار في مدينة جازان الاقتصادية بطول 22 كيلو مترًا تقريبًا؛ وذلك باستخدام قضبان تسليح للخرسانة من مادة البوليمر المعزز بالألياف الزجاجية بدلاً من القضبان المسلحة الفولاذية؛ مما يجعله أكبر مشروع في العالم يستخدم المواد اللامعدنية الجديدة.

https://sabq.org/RTX9yg

امرأة متزوجة تكسب حكمًا بعذريتها!

في واقعة أثارت تفاعلاً كبيرًا خلال هذا الأسبوع على منصات "سبق"، حصلت امرأة على حكم نهائي اكتسب القطعية، ضد طليقها الذي دوّن في صك الطلاق "بعد الدخول والخلوة"؛ لتثبت عند الاعتراض والمرافعة عذريتها بعد مضي تسعة أشهر مع طليقها، وتم تعديل الصك ليكون "بعد الخلوة وقبل الدخول".

https://sabq.org/yWpKNk

حقيقة القبض على فنان في الرياض

أثار أحد المقاطع المتداولة لقيام مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض الكثير من اللغط والجدل، ولكن وفقًا لمعلومات "سبق" كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.

https://sabq.org/QJ456x

15 مليونًا تلقوا اللقاح

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، أنه ولله الحمد تمّ إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن.

https://sabq.org/x5pZbd

سقوط 7 طائرات للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير القوات الجوية لـ7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

https://sabq.org/mrv9VC

الفارون من جحيم الحوثي

واصلت "سبق" عرض روايات المختطفين والمعتقلين السابقين في سجون الحوثيين ضمن سلسلة "الفارون من جحيم الحوثي"، وما لاقوه من أصناف الإهانات والانتهاكات غير الإنسانية، وما تكبدوه من معاناة. وهذه المرة تم فتح ملف الاختفاء القسري والتعذيب والتحرش الجسدي الذي لاقته سيدات يمنيات في المعتقلات.

https://sabq.org/pX4RCm

https://sabq.org/tNzbrq

https://sabq.org/HskMnN

متشدد يفوز بإيران

أسفرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية عن فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي، ليصبح ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979.

https://sabq.org/xYVhqn

https://sabq.org/xs8bqS

https://sabq.org/TF9f7c

الأردن.. اعترافات خطيرة في "قضية الفتنة"

أدلى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، المتهم فيما يسمى بـ"قضية الفتنة"، باعترافات خطيرة، حيث أشار إلى أنه حرّض الأمير حمزة على الملك الأردني، وأن الأمير كان حاقدًا على الملك، ويحمّله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة.

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