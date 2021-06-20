أخبار عاجلة

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بعد أنباء عودته للزمالك.. شوبير يوجه رسالة لإدارة الأبيض بشأن فرجاني ساسي

Print
بعد أنباء عودته للزمالك.. شوبير يوجه رسالة لإدارة الأبيض بشأن فرجاني ساسي بعد أنباء عودته للزمالك.. شوبير يوجه رسالة لإدارة الأبيض بشأن فرجاني ساسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى مسؤولي نادي بشأن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي الدحيل القطري تراجع عن التعاقد مع فرجاني ساسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال لاعب حر.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «هناك أنباء قوية عن تراجع نادي الدحيل القطري، عن التعاقد مع فرجاني ساسي، في الفترة الجارية، ولدي معلومة أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم فتح ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك».

وأضاف: «أتمنى عندما يتفاوض الزمالك مع فرجاني ساسي أن يتفاوض بشروطه ووفقًا لامكانياته المادية وليس بشروط اللاعب».

ووجه شوبير رسالة إلى مسؤولي القلعة البيضاء قائلاً: «لازم تعرفوا قيمة نادي الزمالك، وأنتوا تتفاوضوا مع فرجاني ساسي، أو غيره من اللاعبين، الزمالك نادي كبير وهو من صنع فرجاني وأشرف بن شرقي».

وتابع: «ما ناله اللاعب التونسي، من حب وإحترام جماهير نادي الزمالك، يجب أن يضعه في الاعتبار، عندما يتفاوض على تجديد عقده مع النادي»، مضيفًا :«أنا لو مكان فرجاني وبن شرقي، لقررت الإعتزال في نادي الزمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

«لا أريد الانتقام من الأهلي».. ماريو بالما يكشف تفاصيل مفاوضات سلة الزمالك

«لا أريد الانتقام من الأهلي».. ماريو بالما يكشف تفاصيل مفاوضات سلة الزمالك