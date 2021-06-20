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بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها

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بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها

بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي..

أكد لـ"سبق" مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقديم بلاغ لشرطة الباحة حول اصطياد أحد الوعول البرية، وجارٍ التحقق من حدوث الحادثة من عدمها.

وأوضح المصدر: "لم نتبيّن حتى الآن من دقة المقطع المتداول الذي تلقينا بلاغًا عنه؛ فتم تقديم بلاغ للشرطة لبيان هل هو جديد أم قديم؟ وهل يخص الباحة أم لا؟". كما نفى المصدر علمه بوجود شرائح تعقُّب في الوعول البرية من عدمها ليسهل تعقبها، ورصد مواقعها.

يأتي هذا بعد تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه شخص اصطاد أحد الوعول البرية.

فيما حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي في تغريدة لها: "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال".

وردت إمارة الباحة مغردة: "الوقوف بحزم ضد المخالفات البيئية ‏يسهم في ازدهار بيئتنا واستدامتها".

وطالب عددٌ من أهالي الباحة باستحداث قوات الأمن البيئي في المنطقة لحماية بيئة المنطقة النباتية والحيوانية، والتي لم تُشاهد بشكل ميداني حتى الآن؛ حيث تكثر بها الغابات والحيوانات التي تحرص عليها الدولة وتحميها.القوات الخاصة للأمن البيئي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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