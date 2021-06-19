البيت الأبيض: زيارة الرئيس الإسرائيلي لنا ستكون عبارة عن تكريم له

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استضافة الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في البيت الأبيض في 28 يونيو.

وأضافت المتحدثة في بيان أن «زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا».

وستأتي زيارة ريفلين قبل وقت قصير من انتهاء فترة رئاسته التي استمرت سبعة أعوام في يوليو تموز.

وانتخب إسحق هرتزوج رئيسا جديدا لإسرائيل هذا الشهر في انتخابات وضعت نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير لكنه يهدف أيضا إلى تعزيز الوحدة بين الجماعات العرقية والدينية.

وقالت ساكي «الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته وهذه الزيارة ستكون تكريما للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة».