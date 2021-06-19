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بعد التعادل مع إسبانيا.. بولندا تبعثر أوراق المجموعة الخامسة

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بعد التعادل مع إسبانيا.. بولندا تبعثر أوراق المجموعة الخامسة بعد التعادل مع إسبانيا.. بولندا تبعثر أوراق المجموعة الخامسة
ضمن منافسات يورو 2020 في الجولة الثانية

بعد التعادل مع إسبانيا.. بولندا تبعثر أوراق المجموعة الخامسة

واصل منتخب إسبانيا مسلسل إهدار النقاط بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره منتخب بولندا مساء أمس السبت، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية لحساب منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ضمن يورو 2020.

وكانت إسبانيا قد اكتفت بالتعادل السلبي في ظهورها الأول ضد السويد، بينما خسرت بولندا أمام سلوفاكيا 1-2.

وتقدَّم ألفارو موراتا أولاً للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ26 لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة الـ54 بضربة رأس رائعة، وكان بمقدور الماتادور الإسباني حسم الفوز والنقاط الثلاث، لكن جيرارد مورينو أهدر ضربة جزاء في الدقيقة الـ58.

وبهذا التعادل رفع الإسباني رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما استمرت بولندا في المركز الرابع (الأخير) بنقطة يتيمة.

وتتصدر المجموعة السويد بأربع نقاط، تليها سلوفاكيا ثانية بـ3 نقاط.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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