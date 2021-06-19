بعد الحكم على الجاني.. «فتاة المطار»: «أول مرة أحس إن عندي ظهر يحميني»

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علقت بسمة بشاي، المعروفة إعلامياً بـ «فتاة المطار» التي تعرضت للتحرش، على سرعة إصدار حكم قضائي يتعلق بالجاني صاحب الواقعة، قائلة: «لم أكن أتوقع هذه السرعة نهائياً في إصدار الحكم القضائي».



وأضافت بشاي، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» والمذاع على فضائية «ON»، أنها ليس لديها متابعين على الأكونت الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي وعندما قامت ببث مقطع الفيديو كانت تأمل أن يساعدها أحدهم بإرسال رقم أحد المسؤولين في المطار لكن سرعة التفاعل مع الأزمة فاق التوقعات.

تابعت: «الموضوع كبر بسرعة وإحساسي في سرعة الحكم لا يمكن تخيله وأول مرة كأمراة مصرية أحس أن عندي ظهر يحميني وأن فيه قانون يحميني على الأرض مش بس مجرد أحلام».