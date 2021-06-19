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تدريب مسؤولى العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات قنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة العلاج على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة رشا سليم مديرة الإدارة قد عقدت تدريبات مكثفة لمسؤولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات من الصيادلة والفريق المعاون في وجود فريق الوزارة.

وأوضح تاوضروس أن التدريب قدم شرحا وافيا لفريق العلاج على نفقة الدولة حيث شمل التدريب على قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية والتي تعد أقوى قاعدة بيانات علاجية في الشرق الأوسط والمصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار في مجالات الوقاية والعلاج.

إضافة إلى تدريب القائمين على منظومة العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات على قاعدة البيانات العلاجية للمرضي وكيفية استخراج قرارات نفقة الدولة إلكترونيا عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

دورة تدريبية للأطباء بالمستشفيات بقنا

من جانبها أشارت الدكتورة رشا سليم أن تدريب مسؤولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات على هذه الخدمة يعد من أهم الدعائم الرئيسية في منظومة الخدمة العلاجية في لما لها من دور هام في رفع العناء والتكاليف عن المواطنين.

المصرى اليوم

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