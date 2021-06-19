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«الأولمبية» تهنئ الأهلي بالفوز على الترجي

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«الأولمبية» تهنئ الأهلي بالفوز على الترجي «الأولمبية» تهنئ الأهلي بالفوز على الترجي

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تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي أقيمت في تونس.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الدعوات بالتوفيق لفريق النادي الأهلي ممثل في البطولة الأفريقية وتحقيق الفوز في مباراة العودة بالقاهرة والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والحصول على اللقب من أجل تحقيق مزيد من البطولات للرياضة المصرية التي تحقق انجازات غير مسبوقه في السنوات الأخيرة في ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.

المصرى اليوم

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