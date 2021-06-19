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حضور كامل العدد.. «شارموفرز» تشعل مسرح الساقية بعد غياب

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حضور كامل العدد.. «شارموفرز» تشعل مسرح الساقية بعد غياب حضور كامل العدد.. «شارموفرز» تشعل مسرح الساقية بعد غياب

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شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوى وجمهورها استقبال فريق «شارموفرز» في 4 حفلات يومى الخميس والجمعة 17 و18 من يونيو بحضور كامل العدد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وفي كل حفل تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع أغنيات الفريق القديمة والجديدة التي تم تقديمها «لايف» لأول مرة.

قدّم الفريق مجموعة من الأغنيات ومنها «دنيا، نميمة، نميمة، كوكب/ بووت، رقصت، انفصام، خمسة سنتى، مش فارقة، خلاص هسيطر»، ولأول مرة قدم الفريق أغنيته الجديدة «حزينة» التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور. يذكر أن الفريق سيقدم حفلان أيضًا الجمعة 18 يونيو.

المصرى اليوم

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