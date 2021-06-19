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تحذير من سلالة دلتا: تنتشر بين صغار السن وأعراضها تتشابه مع البرد

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تحذير من سلالة دلتا: تنتشر بين صغار السن وأعراضها تتشابه مع البرد تحذير من سلالة دلتا: تنتشر بين صغار السن وأعراضها تتشابه مع البرد

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قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إن سلالة دلتا المتحورة من التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا أخطر من مثيلاتها السابقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية من العاصمة البريطانية لندن، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سلالة دلتا تنتشر بأكثر 60% من السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وأوضح أن أعراض سلالة دلتا هي تقيح في الحلق واحتقان في الأنف وصداع شديد، موضحا أنها تختلط مع أعراض البرد العادية، وهنا تكمن خطورتها، حيث يمكن لمن يصاب بها تجاهلها ظنا منه أنها نزلة عادية.

ولفت الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إلى أن سلالة دلتا سريعة الانتشار خاصة بين صغار السن من الفئات الأكثر تحركا في المجتمع.

وأشار إلى أن بريطانيا أرجأت إلغاء الإغلاق المعمول به حاليا بسبب فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع حتي تعطي 10 ملايين جرعة من اللقاح للبالغين.

واستطرد الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، أن الموجة الثالثة لكورونا هي المسيطرة في بريطانيا حاليا .

وأضاف أن هناك 800 شخص مصابين بالسلالة الجديدة في مستشفيات بريطانيا، موضحا أن لقاح أسترازينيكا فعال حتى الآن في مواجهة سلالة دلتا.

المصرى اليوم

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