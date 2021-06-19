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لابيد يهاجم رئيسي: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع طهران من السلاح النووي

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لابيد يهاجم رئيسي: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع طهران من السلاح النووي لابيد يهاجم رئيسي: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع طهران من السلاح النووي

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هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا لإيران، خلفا لحسن روحاني واتهمه بأنه متشدد ويدعم طموحات طهران النووية، كما أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل آلاف الإيرانيين ودعم الإرهاب العالمي. وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انتخاب «رئيسي» يتطلب التصميم على وقف برنامح طهران النووي بشكل فوري. ودعا إلى ضرورة وضع حد لطموحات إيران الإقليمية المدمرة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، قد قال الاثنين، إن إسرائيل «ستفعل كل ما بوسعها» لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته جابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران «سيئ».

المصرى اليوم

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