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ضبط  26 مخالفة تموينية وتحرير 9 غرامات لعدم ارتداء الكمامات بمدينة المنيا

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ضبط  26 مخالفة تموينية وتحرير 9 غرامات لعدم ارتداء الكمامات بمدينة المنيا ضبط  26 مخالفة تموينية وتحرير 9 غرامات لعدم ارتداء الكمامات بمدينة المنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات متنوعة لإحكام الرقابة على الأسواق ورفع الإشغالات لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة ، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة والجهات المعنية، بهدف رصد المخالفات ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات بصفة دورية ومستمرة، للمرور على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لتنفيذ حملات رفع الاشغالات والصيانة لأعمدة الانارة.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم وجود شهادات صحية– لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– منتجات مجهولة المصدر)، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات.

وأضاف رئيس المدينة أنه بجانب الحملة التموينية، تم تحرير 9 غرامات فورية لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، كما تم رفع الإشغالات بنطاق منطقة شارع ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة.

المصرى اليوم

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