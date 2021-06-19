فرنسا تتعادل مع المجر وسط حماس 65 ألف مشجع في يورو 2020

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قاد أنطوان جريزمان فرنسا بطلة العالم لانتزاع نقطة التعادل 1-1 مع المجر صاحبة الأرض بعد التأخر في النتيجة ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020 وسط أجواء حماسية في استاد بوشكاش الممتلئ بالمشجعين اليوم السبت.

وسجل أتيلا فيولا هدفا مفاجئا لأصحاب الأرض قبل الاستراحة بقليل، بعدما أهدرت فرنسا سلسلة من الفرص السهلة.

لكن جريزمان أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة 66 ليصبح رصيد فرنسا أربع نقاط، بينما تمسكت المجر بآمالها الضعيفة ولها نقطة واحدة في مجموعة قوية تضم ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب أيضا.

وأمام حوالي 65 ألف متفرج، أغلبهم من مشجعي المجر، في مشهد غير مألوف في كرة القدم منذ ظهور جائحة كوفيد-19، نجحت المجر في الخروج بنقطة التعادل رغم واقع تفوق المنتخب الزائر أغلب الأوقات.

وسدد جريزمان بقوة ليتعادل لكن بطريقة غير معتادة من المنتخب الفرنسي، الذي يملك تشكيلة مدججة بالنجوم في خطي الوسط والهجوم، حيث أرسل الحارس هوجو لوريس تمريرة طويلة أسفرت عن هدف.

وقال جريزمان في تصريحات تلفزيونية «لم نعد معتادين على اللعب في ملعب ممتلئ، لذا كانت الأمور صعبة بوجود المشجعين. لعب المنافس بتكتل دفاعي ولم ننجح في إنهاء الهجمات. هذا يوضح صعوبة بطولة أوروبا بوجود فرق رائعة ولاعبين رائعين».. «نحن نستحق ذلك»

وصنعت فرنسا ثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول وكان من المتوقع أن ينجح الخط الأمامي في هز الشباك.

وأنقذ بيتر جولاتشي حارس المجر فرصة مزدوجة من كريم بنزيما وجريزمان في أول ربع ساعة، بينما اكتفى بمتابعة ضربة رأس من مبابي أعلى المرمى بعد تمريرة بنزيما في الدقيقة 17.

وبدا أنها مسألة وقت قبل أن تسجل فرنسا في الشوط الأول، لكن مبابي حاول رد الجميل بنزيما ومرر له ببراعة داخل المنطقة قبل أن يسدد هداف ريال مدريد الكرة خارج المرمى من مدى قريب.

ودفعت فرنسا ثمن إهدار الفرص حيث تقدمت المجر بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما تلقى الظهير الجناح فيولا تمريرة من آدم ناجي ثم تبادل الكرة مع رولاند شالاي قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة أرضية في مرمى الحارس لوريس ليشعل حماس المشجعين.

وقبل الهدف، لم يكن قد حدث للمجر ما يذكر باستثناء خروج القائد والمهاجم صاحب الخبرة آدم سالاي بسبب إصابة في الرأس.

وانتظرت فرنسا حتى الدقيقة 66 من أجل التعادل. ومرر الحارس لوريس كرة طويلة من منطقة جزائه، وحاول الدفاع المجري تشتيتها لكن مبابي خطف الكرة بسرعته الفائقة ثم أرسل كرة عرضية لم ينجح ويلي أوربان سوى في تغيير اتجاهها قليلا لتصل إلى جريزمان ويسجل.

وفشلت فرنسا في تسجيل الهدف الثاني، ولجأت المجر إلى الدفاع في آخر 20 دقيقة قبل أن يحتفل اللاعبون مع المشجعين بعد صفارة النهاية.

وقال شالاي «كل لاعب بذل قصارى جهده، لذا يجب علينا الفخر بأنفسنا. حافظنا على تركيزنا في آخر عشر دقائق ونحن نستحق النقطة».

وستلعب المجر في الجولة المقبلة مع ألمانيا في ميونيخ يوم الأربعاء، بينما تلعب البرتغال مع فرنسا في بودابست في نفس الوقت.