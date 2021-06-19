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الفلكي "هندي": "الانقلاب الصيفي" يحدث الاثنين.. نهاية فصل الربيع وبداية الصيف فلكيًّا

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قال: يكون في هذا اليوم أطول نهار خلال العام وأقصر ليلة

الفلكي

تصل الشمس بعد غد الاثنين 21 يونيو لأقصى ميل لها شمالاً 23 درجة و26 دقيقة قوسية، وهي توازي قيمة ميلان محور الأرض على مستوى مدارها؛ ويكون هذا اليوم نهاية فصل الربيع وبداية الصيف فلكيًّا.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه في ذلك اليوم تكون الشمس متعامدة على الأرض على ما يُعرف بمدار السرطان الذي ينطبق على خط العرض23.44 شمالاً، الذي يمر بدول عربية عدة، منها ، وسلطنة عمان، ومصر، وليبيا، والجزائر، والمغرب.

وأشار إلى تسميته بالانقلاب الصيفي لأن ميل الشمس ينقلب من الزيادة نحو الشمال إلى الزيادة نحو الجنوب. وفي هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى نقطة في الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى نقطة في الشمال الغربي؛ لهذا يكون في اليوم أطول نهار خلال العام وأقصر ليلة.

وذكر الفلكي "هندي" أن بداية الصيف فلكيًّا تختلف عن البداية المناخية؛ فالبداية الفلكية تكون بشكل عام على نصف الكرة الشمالية، بينما المناخية تختلف من منطقة لأخرى، وتبدأ من بدايات يونيو.

الفلكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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