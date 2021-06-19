نادي جدة للصم يتوج بلقب بطولة المملكة للبولينج للرجال والسيدات

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القحطاني توّج الأبطال وقدم شكره للمركز العالمي

اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، والتي أقيمت منافساتها في المركز العالمي للبولينج على مدى ثلاثة أيام بمشاركة خمسة فرق من الفرق المسجلة في البرنامج الزمني المعتمد للاتحاد.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني الأبطال في فئات الرجال وكذلك المراكز الأولى في فئات السيدات، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الاتحاد عبد الله العيسى وبعض رؤساء أندية ومراكز الصم في المملكة وهم: الدكتور ناصر الشمري رئيس نادي الصم بالدمام، فايز الجدعاني رئيس نادي الصم بجدة، علي الهزاني رئيس نادي الصم بالرياض، فائزة نتو رئيسة نادي الصم النسائي بجدة، حضيض الرحيلي رئيس مركز الصم بالمدينة المنورة وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وحقق المركز الأول في فئات الرجال اللاعب محمد عريف، وجاء في المركز الثاني اللاعب بسام عريف، والمركز الثالث اللاعب بلال عريف وجميعهم من نادي الصم بجدة.

فيما توجت اللاعبة دعاء بخاري بكأس المركز الأول في فئات السيدات؛ بينما جاءت اللاعبة مروج النويهي في المركز الثاني، واللاعبة لجين النجار في المركز الثالث، وجميعهم من نادي الصم بجدة.

وفي ختام البطولة أبدى رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، سعادته بنجاح البطولة، وبارك للاعبين أصحاب المراكز الأولى، وتمنى التوفيق للاعبين الذين لم يحالفهم الفوز في البطولات القادمة.

وقدّم القحطاني شكره إلى إدارة المركز العالمي للبولينج، على استضافة البطولة ودعمهم لأنشطة الاتحاد؛ مؤكدًا أن هذه البادرة غير مستغربة عليهم ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في خدمة الرياضة السعودية.

