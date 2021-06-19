أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على قصة لاجئة أفغانية تصمم «إيموجي» تويتر لليوم العالمي للاجئين

Print
تعرف على قصة لاجئة أفغانية تصمم «إيموجي» تويتر لليوم العالمي للاجئين تعرف على قصة لاجئة أفغانية تصمم «إيموجي» تويتر لليوم العالمي للاجئين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقطع مصوّر على الحساب الرسمي للمفوضية على موقع التدوينات النصية القصيرة «تويتر» توضح فيه قصة تصميم الإيموجي المخصص لليوم العالمي للاجيئين، والذي يحل غدًا، العشرين من يونيو.

ووفقًا للمقطع، صممت الإيموجي لمنصة تويتر الفنانة الأفغانية هانجاما أميري، وهي بالأساس لاجئة أفغانية حصلت على الجنسية الكندية.

ويتألف الإيموجي من راحتي يد تحيطان قلب أزرق اللون، وتقول هانجاما أن الإيموجي الذي استلهمته من حُب وعطاء العائلة، وقد حرصت أن تمثل اليد القادمة من الشرق والأخرى القادمة من الغرب.

وتضيف «أي طفل يستطيع أن يستوعب ما يوحي به القلب»، مشيرة إلى أن القلم والرصاص لطالما كانوا منفذها الوحيد للشعور بالحرية منذ كانت طفلة.

وقد صممت هنجاما الإيموجي في الاستوديو الخاص بها بجوار حرم جامعة ييل، التي تخرجت فيها العام الماضي، بعد أن تركت وطنها الأم وهي طفلة صغيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي