تعرف على قصة لاجئة أفغانية تصمم «إيموجي» تويتر لليوم العالمي للاجئين

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نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقطع مصوّر على الحساب الرسمي للمفوضية على موقع التدوينات النصية القصيرة «تويتر» توضح فيه قصة تصميم الإيموجي المخصص لليوم العالمي للاجيئين، والذي يحل غدًا، العشرين من يونيو.

ووفقًا للمقطع، صممت الإيموجي لمنصة تويتر الفنانة الأفغانية هانجاما أميري، وهي بالأساس لاجئة أفغانية حصلت على الجنسية الكندية.

ويتألف الإيموجي من راحتي يد تحيطان قلب أزرق اللون، وتقول هانجاما أن الإيموجي الذي استلهمته من حُب وعطاء العائلة، وقد حرصت أن تمثل اليد القادمة من الشرق والأخرى القادمة من الغرب.

وتضيف «أي طفل يستطيع أن يستوعب ما يوحي به القلب»، مشيرة إلى أن القلم والرصاص لطالما كانوا منفذها الوحيد للشعور بالحرية منذ كانت طفلة.

وقد صممت هنجاما الإيموجي في الاستوديو الخاص بها بجوار حرم جامعة ييل، التي تخرجت فيها العام الماضي، بعد أن تركت وطنها الأم وهي طفلة صغيرة.