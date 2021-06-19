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تعريش 1056 منزلا وتوصيل 890 وصلة مياه نقية للأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر

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تعريش 1056 منزلا وتوصيل 890 وصلة مياه نقية للأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر تعريش 1056 منزلا وتوصيل 890 وصلة مياه نقية للأسر الأكثر احتياجا بقرى الأقصر

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أعلنت جمعية الأورمان أنها نجحت في تعريش 1056 منزلا، وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ 890 منزلا، كما تم توصيل كهرباء لعدد 35 منزل بقرى الأقصر .

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعية، أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء الأقصر في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمه والتى وجه الرئيس الاهتمام بتنميتها، وأن الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات في القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها.

وأوضح فؤاد أن البيت الواحد يتم عمل فيه الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الأسرة منزل متكامل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى. وأشار فؤاد إلى أن الأورمان في محافظة الأقصر تقوم بتوزيع المشاريع التنموية، بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الأغلب تكون بتوزيع رؤس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الأسرة المستفيدة حيث أنه إلى الآن تم تسليم عدد 3820 رأس ماشية.

كما تم تسليم 5253 مشروع بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة. وأضاف فؤاد أنه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل 7،166 عملية للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر، ولمرضى القلب نفذت الجمعية عدد 587 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين.

المصرى اليوم

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