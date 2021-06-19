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«الثروة السمكية» تمد فترة الصيد بـ«السنار» لنهاية يونيو بجنوب البحر الأحمر

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«الثروة السمكية» تمد فترة الصيد بـ«السنار» لنهاية يونيو بجنوب البحر الأحمر «الثروة السمكية» تمد فترة الصيد بـ«السنار» لنهاية يونيو بجنوب البحر الأحمر

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وافق الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على السماح بمد فترة العمل بمراكب الصيد بالبحر الأحمر بحرفة السنار حتي نهاية يونيو الجاري بدلاً من منتصف يونيو، للمرة الثانية، مراعاة للبعد الاجتماعي وحاجة الصيادين بهذة المنطقة لتوفير نفقاتهم خاصة خلال موسم هجرة أسماك الشعور السنوي، استجابة لمطالب نواب البحر الأحمر بمجلسي الشيوخ والنواب.


أكد النواب أن قرار منع الصيد لم يأخذ في الاعتبار أن المنطقة تعتمد اعتماد كليا على مهنة الصيد عن طريق السنارة والتي ليس لها أدنى ضرر على تكاثر الأسماك أو الزريعة السمكية، خاصة في موسم هجرة أسماك الشعور وأن الصيادين بجنوب البحر الأحمر يتضررون من القرار لأنهم يعملون على مراكب صيد صغيرة أوت بورت ويعتبر شهر يونيو من أهم شهور الصيد التي يعتمدون عليها في إيجاد قوت يوميهم وعيدهم السنوي مع بدء موسم هجرة أسماك الشعور، وقررت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السماح باستمرار العمل بمراكب الصيد السنار بالبحر الأحمر حتى نهاية يونيو الجاري بمدن جنوب البحر الأحمر.


يذكر أن الثروة السمكية قررت منع صيد الاسماك والجمبري بمحتلف الحرف بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة من منتصف شهر مايو الماضي حتى نهاية يوليو.

المصرى اليوم

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