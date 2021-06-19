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تعليم بني سويف : مخالفات رئيس لجنة الدبلوم تسببت فى إحالته للتحقيق

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تعليم بني سويف : مخالفات رئيس لجنة الدبلوم تسببت فى إحالته للتحقيق تعليم بني سويف : مخالفات رئيس لجنة الدبلوم تسببت فى إحالته للتحقيق

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قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إنه أثناء قيامها بمتابعة لجنة مدرسة الثانوية الفنية بنات لدبلوم التعليم الفنى بمدينة بنى سويف اكتشفت 3 مخالفات لرئيس اللجنة، أولها أن أوراق الأسئلة التي تم توزيعها على الطالبات في مادة اللغة العربية غير مختومة بخاتم اللجنة والتى من خلالها تستطيع الوزارة معرفة التسريب في حالة تصوير الورقة وخروجها على التواصل الاجتماعى .

وقالت وكيل وزارة التعليم، أنها اكتشفت المخالفة الثانية أن رئيس اللجنة قام بفتح مظاريف التربية الإسلامية لطلاب الدبلوم باللجنة اثناء توزيع ورق أسئلة اللغة العربية مشيرة إلى أنه كان يجب عليه فتح المظاريف بعد انتهاء الطلاب من الإجابة على اللغة العربية، وأضافت أن ورق التربية الدينية سياخذه الطالب معه لحل الامتحان في المنزل وإعادته مرة أخرى مشيرة إلى أن المخالفة الثالثة قام بها رئيس اللجنة قام بمخالفة تعليمات الوزارة بالتباعد الاجتماعى في اللجان عندما قام بوضع 20 طالبا بكل لجنة بدلا من 14 طالبا. وقالت إن رئيس اللجنة تم احالته إلى التحقيق واخطرت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اللجنة، والذي خالف قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع، اليوم، سير أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت وتختتم في الأول من شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات ، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 28 ألف و203 طالباً وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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