مديرية أمن بورسعيد تضبط كمية كبيرة من السلع المهربة

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بجهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، لجهودهم المتواصلة في التصدى للخارجين عن القانون وضبط عناصر التهريب.

ونجحت جهود مديرية أمن بورسعيد في ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة، حيث تم التحفظ على السلع المهربة، ونقلها لمخزن الجمارك بمنفذ الرسوة الجمركى .

وأكد المحافظ، على أهمية دور رجال الشرطة في التصدى للخارجين عن القانون، موجها الشكر لهم على ما يبذلوه في سبيل الحفاظ على الوطن وأراضيه، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعاون من أجل توفير الراحة والأمان للمواطن، ودفع خطة التنمية للأمام، ومنع أي محاولات للنيل من أمان واستقرار البلاد، مشيرا إلى خطة تطوير منافذ وجمارك محافظة بورسعيد والتى ساهمت بشكل كبير في منع محاولات التهريب والتصدى للعناصر الإجرامية، وتحقيق أعلى معدلات من الأمان المحافظة.