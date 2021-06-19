أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مديرية أمن بورسعيد تضبط كمية كبيرة من السلع المهربة

Print
مديرية أمن بورسعيد تضبط كمية كبيرة من السلع المهربة مديرية أمن بورسعيد تضبط كمية كبيرة من السلع المهربة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بجهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، لجهودهم المتواصلة في التصدى للخارجين عن القانون وضبط عناصر التهريب.

ونجحت جهود مديرية أمن بورسعيد في ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة، حيث تم التحفظ على السلع المهربة، ونقلها لمخزن الجمارك بمنفذ الرسوة الجمركى .

وأكد المحافظ، على أهمية دور رجال الشرطة في التصدى للخارجين عن القانون، موجها الشكر لهم على ما يبذلوه في سبيل الحفاظ على الوطن وأراضيه، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعاون من أجل توفير الراحة والأمان للمواطن، ودفع خطة التنمية للأمام، ومنع أي محاولات للنيل من أمان واستقرار البلاد، مشيرا إلى خطة تطوير منافذ وجمارك محافظة بورسعيد والتى ساهمت بشكل كبير في منع محاولات التهريب والتصدى للعناصر الإجرامية، وتحقيق أعلى معدلات من الأمان المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي