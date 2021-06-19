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نائبا رئيس جامعة بنها يتفقدان الامتحانات

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نائبا رئيس جامعة بنها يتفقدان الامتحانات نائبا رئيس جامعة بنها يتفقدان الامتحانات

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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والتربية، يرافقهما الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية.

وقال بيان صحفي السبت، إنه تم الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الطبية والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.


وأشاد «سمير وسوسة»، خلال جولتهما بالإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدين إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومى والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب خلال فترة الإمتحانات.

المصرى اليوم

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