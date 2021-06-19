جامعة طنطا : ننافس في التصنيفات الدولية وندعم الأبحاث التطبيقية

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة نجحت في تحقيق قفزات غير مسبوقة بالتصنيفات الدولية في 2021، حيث دخلت لأول مرة في تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا في تصنيف «ليدن» الهولندى، حيث نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثًا في علوم الحياة والأرض، و436 في علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث في مجال العلوم الفيزيائية والهندسية، كما ظهرت في تصنيف ال QS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

أوضح أن الجامعة تنافس بقوة بالتصنيفات الدولية، وأن ما تحقق من قفزات في ترتيب الجامعة دوليًا هي حصاد لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة ودعم علماء الجامعة في النشر الدولى لأبحاثهم في كبرى المجلات العلمية، حيث تم تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالابحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.

وأضاف أنه تم استحداث جوائز قيمة تشجيعاً للبحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة وتقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة قد وافق على المساهمة في تكاليف نشر البحوث في المجلات العلمية ذات معامل التأثير لأعضاء ‏هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث تساهم الجامعة في تكاليف نشر الابحاث العلمية الصادرة من الجامعة بحد أقصى 5 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q1 وQ2، و3 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q3 وQ4، على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذي ينتمى لجامعة طنطا. وأضاف أن جامعة طنطا لديها ثروة حقيقية تتمثل في علمائها وما يقدمونه من أبحاث علمية متميزة ويتم نشرها دوليا بكبرى الدوريات والمجلات العالمية.