جامعة طنطا : ننافس في التصنيفات الدولية وندعم الأبحاث التطبيقية

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة نجحت في تحقيق قفزات غير مسبوقة بالتصنيفات الدولية في 2021، حيث دخلت لأول مرة في تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا في تصنيف «ليدن» الهولندى، حيث نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثًا في علوم الحياة والأرض، و436 في علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث في مجال العلوم الفيزيائية والهندسية، كما ظهرت في تصنيف ال QS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.
أوضح أن الجامعة تنافس بقوة بالتصنيفات الدولية، وأن ما تحقق من قفزات في ترتيب الجامعة دوليًا هي حصاد لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة ودعم علماء الجامعة في النشر الدولى لأبحاثهم في كبرى المجلات العلمية، حيث تم تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالابحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.
وأضاف أنه تم استحداث جوائز قيمة تشجيعاً للبحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة وتقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.
وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة قد وافق على المساهمة في تكاليف نشر البحوث في المجلات العلمية ذات معامل التأثير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث تساهم الجامعة في تكاليف نشر الابحاث العلمية الصادرة من الجامعة بحد أقصى 5 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q1 وQ2، و3 آلاف جنية مصرى للنشر في مجلات Q3 وQ4، على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذي ينتمى لجامعة طنطا. وأضاف أن جامعة طنطا لديها ثروة حقيقية تتمثل في علمائها وما يقدمونه من أبحاث علمية متميزة ويتم نشرها دوليا بكبرى الدوريات والمجلات العالمية.