أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سقوط مسجّل خطر بحوزته أقراص مخدرة و1.5 مليون جنيه في سوهاج (تفاصيل)

Print
سقوط مسجّل خطر بحوزته أقراص مخدرة و1.5 مليون جنيه في سوهاج (تفاصيل) سقوط مسجّل خطر بحوزته أقراص مخدرة و1.5 مليون جنيه في سوهاج (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات القبض على أحد العناصر الإجرامية في سوهاج، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومبلغ 1.5 مليون جنيه.


وأفادت الوزارة، بأنه استمرارًا لجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما، لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر، مبلغ مالي قدره مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهًا، وهاتفي محمول، وسيارة ربع نقل.


بمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفى المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي