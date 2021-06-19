سقوط مسجّل خطر بحوزته أقراص مخدرة و1.5 مليون جنيه في سوهاج (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات القبض على أحد العناصر الإجرامية في سوهاج، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومبلغ 1.5 مليون جنيه.



وأفادت الوزارة، بأنه استمرارًا لجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما، لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر، مبلغ مالي قدره مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهًا، وهاتفي محمول، وسيارة ربع نقل.



بمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفى المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.