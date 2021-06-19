الاثنين.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، بدءا من الساعة التاسعة صباح بعد غد الاثنين، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «الدخيلة، العجمي، الهانوفيل»، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم بشارع ابن الورقاء بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.