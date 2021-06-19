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تواصل درجات الحرارة غدًا الارتفاع على أغلب الأنحاء بمقدار طفيف، وترتفع درجة واحدة عل القاهرة عن طقس اليوم وتستقر في الإسكندرية وتتراوح حالة الطقس غدًا بين حار ومعتدل وشديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى الأعلي في مصر غدًا إلى 41 درجة في أسوان والأقصر وإدفو والوادي الجديد حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



تكون حالة الطقس غدًا فى مصر حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، وحارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس خلال ساعات الليل لطيفة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل والموج من متر إلي مترين إلا ربع،وإتجاه الرياح شمالي غربي، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة والرياح شمالية غربية أيضًا، وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار.

تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء ، ويكون إتجاه الرياح عمومًا شمالي غربي ما عدا السواحل شمالية، وتتراوح سرعتها بين 14 و18 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى القاهرة والإسكندرية وباقي المدن المصرية

تكون درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا في أسوان والأقصر وإدفو والوادي الجديد وتصل إلي 41 درجة بينما تكون أقل درجة حرارة غدًا في مطروح وتكون 29 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بمقدر درجة للعظمي في القاهرة تظل ثابتة مثل اليوم في الإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في القاهرة خلال طقس الغد 35-21، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 29-20 كما هي دون تغيير.

وتكون درجات الحرارة فى طنطا 33-21، بلطيم 29-20، دمياط 28-21، الزقازيق 35-21، شبين الكوم 35-21، المنصورة 35-21، دمنهور 33-21، مطروح 27-18، سيوة 34-21، السويس 35-21، الإسماعيلية 35-20، الغردقة 36-25، شرم الشيخ 37-26، العريش 30-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 41-25، الأقصر 41-25، إدفو 41-26، ، الوادي الجديد 41-26، أبوسمبل 40-26، أسيوط 38-22، الفيوم 37-21، قنا 40-25،سوهاج 38-23، المنيا 37-22، بنى سويف 37-21 درجة.