أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

درجة الحرارة تصل إلى 41.. حالة الطقس غدًا فى

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل درجات الحرارة غدًا الارتفاع على أغلب الأنحاء بمقدار طفيف، وترتفع درجة واحدة عل القاهرة عن طقس اليوم وتستقر في الإسكندرية وتتراوح حالة الطقس غدًا بين حار ومعتدل وشديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى الأعلي في غدًا إلى 41 درجة في أسوان والأقصر وإدفو والوادي الجديد حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


تكون حالة الطقس غدًا فى مصر حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، وحارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس خلال ساعات الليل لطيفة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل والموج من متر إلي مترين إلا ربع،وإتجاه الرياح شمالي غربي، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة والرياح شمالية غربية أيضًا، وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار.

تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء ، ويكون إتجاه الرياح عمومًا شمالي غربي ما عدا السواحل شمالية، وتتراوح سرعتها بين 14 و18 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى القاهرة والإسكندرية وباقي المدن المصرية

تكون درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا في أسوان والأقصر وإدفو والوادي الجديد وتصل إلي 41 درجة بينما تكون أقل درجة حرارة غدًا في مطروح وتكون 29 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بمقدر درجة للعظمي في القاهرة تظل ثابتة مثل اليوم في الإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في القاهرة خلال طقس الغد 35-21، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 29-20 كما هي دون تغيير.

وتكون درجات الحرارة فى طنطا 33-21، بلطيم 29-20، دمياط 28-21، الزقازيق 35-21، شبين الكوم 35-21، المنصورة 35-21، دمنهور 33-21، مطروح 27-18، سيوة 34-21، السويس 35-21، الإسماعيلية 35-20، الغردقة 36-25، شرم الشيخ 37-26، العريش 30-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 41-25، الأقصر 41-25، إدفو 41-26، ، الوادي الجديد 41-26، أبوسمبل 40-26، أسيوط 38-22، الفيوم 37-21، قنا 40-25،سوهاج 38-23، المنيا 37-22، بنى سويف 37-21 درجة.

درجة الحرارة تصل إلي 41.. حالة الطقس غدًا فى مصر

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»

وزير الخارجية يكشف خطوة مصر بعد مجلس الأمن: نتعامل بمسؤولية وصبر بشأن «سد النهضة»