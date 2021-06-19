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الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

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الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا
يطبق القرار الاثنين.. ويشمل ركاب الترانزيت

الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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