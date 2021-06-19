عثروا على بانجو مع السائق.. مصرع واصابة 7 في تصادم سيارتين بالدقهلية

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لقي طالب في الدقهلية مصرعه وأصيب 6 آخرين، السبت، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق السنبلاوين- المنصورة، وبتفتيش قائد السيارة الملاكي عُثر معه على لفافتين صغيرتين بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق السنبلاوين– المنصورة، أمام قرية طنبارة ووجود متوفى.

انتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين وبالفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم (د ط ج 6187)، أجرة ميكروباص، قيادة المدعو «محمد رجب خليل السيد»، 33 سنة، سائق، ومقيم بندر السنبلاوين بإتجاه المنصورة والسيارة رقم (دع ط 9487)، ملاكى، قيادة المدعو «محمود محمد العزب»، 35 سنة، محاسب، ومقيم قرية «تلبانة» دائرة مركز المنصورة بذات الاتجاه.

وأكد شهود عيان أن سبب الحادث السرعة الجنونية من سائق السيارة الملاكي مع اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الأولي الميكروباص من الخلف نتيجة السرعة الزائدة ونتج عن الحادث وفاة «خالد هاني محمد محمد»، 17 سنة، طالب، ومقيم قرية «الزريقي» دائرة المركز، وإصابة «6» أشخاص آخرين بإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة الأولي الميكروباص، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو «هاني محمد محمد نعناعه»، 43 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، أيدوا ذات المضمون، وأكد قائد الميكروباص أن قائد الملاكى كان يسير بعدم اتزان مع سرعة جنونية على الطريق وأنه كاد يصطرم أكثر من مرة بالسيارات على الطريق.

وبتفتيش شخص قائد السيارة الثانية «الملاكي» عُثر على لفافتين صغيرتي الحجم بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر، تم التحفظ عليهما ورفع أثار الحادث على الطريق، والتحفظ على المركبتين على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.