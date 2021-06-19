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إزالة 17 حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة 17 حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة 17 حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم إزالة عدد 17 مخالفة تعدي على أرض أملاك الدولة.

وأوضح عاشور بأن التعديات كانت عبارة عن بناء عشش عشوائيه بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بارتفاع 3 امتار على إجمالي مساحة 1750 خلف العمارات السكنية بناحية شارع الشهيد عبدالرحمن بارمنت الوابورات.. وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير أملاك الدولة ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال المرافق.

وأضاف ان ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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