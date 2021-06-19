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إثيوبيا تعلن عن خطوة جديدة بشأن سد النهضة

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إثيوبيا تعلن عن خطوة جديدة بشأن سد النهضة إثيوبيا تعلن عن خطوة جديدة بشأن سد النهضة

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أعلنت إثيوبيا عن خطوة جديدة لمواجهة ما وصفته بـ«الضغوط الخارجية المستمرة» وتعزيز الدبلوماسية الرقمية بشأن سد النهضة، تتمثل في إنشاء مركز الدبلوماسية العامة للتعليم العالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال محاضرة عامة عبر الإنترنت حضرها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، ومسؤولين كبار آخرين، على أن يتم إنشاء المركز في جميع الجامعات الإثيوبية.

وخلال الإعلان عن إنشاء المركز، تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي سيلعبه لمساعدة العلماء الإثيوبيين وطلاب التعليم العالي في مضاعفة جهودهم من خلال تصحيح الخطابات الخاطئة حول استخدام نهر النيل خارج سد النهضة.

وتوقع وزير الخارجية الإثيوبي أن يلعب المركز دورا في تصحيح ما وصفها بالروايات الكاذبة التي تروى حول نهر النيل لتضليل المجتمع الدولي، حسب زعمه.

المصرى اليوم

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