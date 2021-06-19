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الأهلي يتسلم تعهدًا مكتوبًا من مراقب مباراة الترجي بتأمين لاعبيه

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الأهلي يتسلم تعهدًا مكتوبًا من مراقب مباراة الترجي بتأمين لاعبيه الأهلي يتسلم تعهدًا مكتوبًا من مراقب مباراة الترجي بتأمين لاعبيه

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تسلم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي تعهدًا مكتوبًا من مراقب المباراة بالحفاظ على سلامة لاعبي الأهلي والجهاز الفني خلال مباراة الترجي.

وتقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.

وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السابعة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأجيلها لمدة 60 دقيقة بسبب شغب جماهير الترجي.

المصرى اليوم

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