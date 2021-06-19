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لاعبو الأهلي يعودون لعمليات الإحماء بعد السيطرة على شغب جماهير الترجي

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لاعبو الأهلي يعودون لعمليات الإحماء بعد السيطرة على شغب جماهير الترجي لاعبو الأهلي يعودون لعمليات الإحماء بعد السيطرة على شغب جماهير الترجي

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظراؤهم بالترجي التونسي توجهوا منذ قليل إلى أرضية ملعب حمادي العقربي، من أجل خوض عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على انطلاق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد السيطرة على أعمال الشغب في ملعب المباراة.

وقام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.

المصرى اليوم

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