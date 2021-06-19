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"بري": عقبات داخلية تؤخر تشكيل اللبنانية

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"بري": عقبات داخلية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية "بري": عقبات داخلية تؤخر تشكيل اللبنانية
شكر الاتحاد الأوروبي على مؤازرته لبيروت

أرجع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، تأخير تشكيل الجديدة إلى ما وصفه بعقبات داخلية.

وقدّم "بري"، خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

وعرض رئيس مجلس النواب ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة.

وأعرب "بري" عن شكره للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده في مؤازرة لبنان للخروج من أزماته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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