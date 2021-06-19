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أول تعليق من «تعليم المنوفية» على أزمة منع 17 طالبًا بالدبلومات من دخول الامتحان اليوم

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أول تعليق من «تعليم المنوفية» على أزمة منع 17 طالبًا بالدبلومات من دخول الامتحان اليوم أول تعليق من «تعليم المنوفية» على أزمة منع 17 طالبًا بالدبلومات من دخول الامتحان اليوم

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أكد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم حل مشكلة عدد من طلاب الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الصناعية بنين بمركز الشهداء، الذين لم يدخلوا امتحان اليوم؛ لعدم حصولهم على أرقام جلوس؛ بزعم عدم دفع المصروفات الدراسية رغم تاكيدهم دفعها لأحد المدرسين فى المدرسة، إلا أنه لم يقم بتسجيل أسماءهم أو توريد المصروفات للمدرسة.

وأكد سويد أن 11 طالبًا من هؤلاء الطلاب مستوفون الشروط، ووصلت أرقام جلوسهم وسيدخلون الامتحان المقبل دون أي مشاكل، والباقي في طريقهم للحل، مشيرًا إلى أن الامتحان الذي لم يستطع هؤلاء الطلاب دخوله، سيتم ترحيله إلى شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن الواقعة محل تحقيق فى الجهات المعنية.

وتفاجأ 17 طالبا بمدرسة الثانوية الصناعية بنين، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بعدم وجود أرقام جلوس لهم أثناء دخولهم امتحان الدبلومات الفنية؛ ما آثار حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأن الطلاب قاموا بسدادالرسوم المقررة.

وأكد أولياء الأمور، أنهم قاموا بسداد المصروفات اللازمة، وفوجئوا صباح اليوم من عدم وجود أرقام جلوس لأبنائهم، مطالبين وزير التربية والتعليم، ومحافظ المنوفية بالتدخل لحل المشكلة؛ حفاظا علي مستقبل أبنائهم، مؤكدين أن أحد المدرسين حصل من أبنائهم، على المصروفات وفر هاربًا.

المصرى اليوم

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