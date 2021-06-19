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الترجي يسحب لاعبيه من ملعب حمادي العقربي بسبب شغب جماهيره

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الترجي يسحب لاعبيه من ملعب حمادي العقربي بسبب شغب جماهيره الترجي يسحب لاعبيه من ملعب حمادي العقربي بسبب شغب جماهيره

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قام الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني بسحب لاعبي الفريق التونسي من ملعب حمادي العقربي برادس منذ قليل، بسبب أعمال الشغب المستمرة من جانب جماهير الترجي في مدرجات الملعب التي دفعت الأمن التونسي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن لاعبي الأهلي غادروا ملعب المباراة بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع على جماهير الترجي.

المصرى اليوم

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