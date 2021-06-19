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الخطيب يبلغ الاتحاد الأفريقي قراره النهائي بشأن مباراة الأهلي والترجي

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الخطيب يبلغ الاتحاد الأفريقي قراره النهائي بشأن مباراة الأهلي والترجي الخطيب يبلغ الاتحاد الأفريقي قراره النهائي بشأن مباراة الأهلي والترجي

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تدور حاليا مشاورات بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي منذ قليل.

يعقد حاليا اجتماع يضم كلا من طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ومراقب المباراة والمنسق ورياض بن نور مدير الكرة بالترجي التونسي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاتخاذ قرار بشأن المباراة.

وغادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

المصرى اليوم

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