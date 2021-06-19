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تأجيل جديد لمباراة الأهلي والترجي

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تأجيل جديد لمباراة الأهلي والترجي تأجيل جديد لمباراة الأهلي والترجي

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قالت قناة النادي الأهلي أن مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس، ستنطلق في تمام السابعة مساءً وليس السادسة والنصف.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف" قد قررت تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة بسبب حالة الاختناق التي اصابت لاعبي الأهلي خلال اجراء عمليات الإحماء بعد اطلاق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع جماهير الترجي.

وحسب قناة الأهلي، فالمباراة تنطلق في تمام السابعة بتوقيت وليس السادسة والنصف.

المصرى اليوم

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