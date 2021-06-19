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اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الترجي ضد الأهلي في نصف نهائي أفريقيا

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اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الترجي ضد الأهلي في نصف نهائي أفريقيا اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الترجي ضد الأهلي في نصف نهائي أفريقيا

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يعقد حاليا اجتماع يضم كلا من طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ومراقب المباراة والمنسق ورياض بن نور مدير الكرة بالترجي التونسي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاتخاذ قرار بشأن المباراة.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.

وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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