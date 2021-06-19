طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي يغادر ملعب حمادي العقربي

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غادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز المسيل.
وغادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.
ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم في المباراة.