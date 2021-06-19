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الأهلي يطالب مراقب المباراة بتوثيق الأحداث الجارية بمدرجات رادس

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الأهلي يطالب مراقب المباراة بتوثيق الأحداث الجارية بمدرجات رادس الأهلي يطالب مراقب المباراة بتوثيق الأحداث الجارية بمدرجات رادس

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شهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس اشتباكات عنيفة بين جماهير الترجي التونسي وقوات الأمن، بسبب عمليات الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل انطلاق مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مدرجات الملعب عمليات كر وفر عنيفة بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسي التي قامت بمطاردة الجماهير للسيطرة على أعمال الشغب الموجودة في ملعب المباراة.

وعلمت «المصري اليوم» طلب من مراقب المباراة توثيق الأحداث الجارية بالمدرجات وتأثر لاعبي الأهلي بالغاز المسيل للدموع.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر لحظة بلحظة .. الترجي (0)-(0) الأهلي (الشوط الأول)

المصرى اليوم

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