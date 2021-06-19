الأهلي والترجي .. الأمن التونسي يدفع بقوات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب

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الأمن التونسي قام بالدفع بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في ملعب حمادي ‏العقربي برادس قبل مباراة الأهلي والترجي.‏ وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏ كما غادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏ ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.‏

أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.