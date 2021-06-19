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لإساءة استخدام هاتفه المحمول .. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس

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لإساءة استخدام هاتفه المحمول .. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لإساءة استخدام هاتفه المحمول .. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس

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قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، رفض معارضة الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بالحبس أسبوعًا مع الشغل، ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسبّ وقذف رجل أعمال وتأييد الحكم.

تقدم رجل أعمال ببلاغ ضد «فلوكس» يحمل رقم ۱۱۷۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق واتسآب، وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ، وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة.

المصرى اليوم

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