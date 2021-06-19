إخماد حريق في منزل دون وقوع إصابات بسوهاج

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أخمدت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج حريقا نشب في منزل بدائرة مركز جهينة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جهينة، بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في منزل ملك أسمة. أ. م «80 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، والتهمت النيران محتويات المنزل من فرش وأثاث ومنقولات، وبسؤال مالكة المنزل رجحت أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدي بالمنزل، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.