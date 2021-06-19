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بيان مهم من وزير الأوقاف بشأن القدس والأقصى دعما لحقوق الفلسطينيين ()

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بيان مهم من وزير الأوقاف بشأن القدس والأقصى دعما لحقوق الفلسطينيين (فيديو) بيان مهم من وزير الأوقاف بشأن القدس والأقصى دعما لحقوق الفلسطينيين ()

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شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، على الثوابت الشرعية والوطنية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والقضية الفلسطينية.

وأكد خلال مقطع نشره الموقع الرسمي للأوقاف، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وتابع: «نأكد على دعمنا لجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني نسأل الله أن يعجل برفع الكرب وأن يوفقنا على خدمة ديننا وطننا وأمتنا».

وأكد وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب»، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن مدينة القدس والأقصى في عقل وقلب كل مسلم وعربى.

المصرى اليوم

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