نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالعدوة

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية بـ 757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور اللواء محمد عزت رئيس مدينة العدوة، تنفيذ المشروعات الخاصة بتوصيل الصرف الصحي بنطاق المركز، حيث تم متابعة نسب تنفيذ المشروعات من حيث الحفر وتوصيل المرافق، مشدداً على ان يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية ومطابقة لمعايير الجودة.